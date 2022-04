SV Horgenzell steigt in die Volleyball-Oberliga auf

Die Volleyballerinnen des SV Horgenzell haben das entscheidende Aufstiegsspiel gewonnen und spielen damit in der kommenden Saison wieder in der Oberliga. Der SVH, Vizemeister der Landesliga, gewann zu Hause gegen die TG Nürtingen aus der Oberliga mit 3:1 (16:25, 25:22, 25:20, 25:23). Nürtingen hatte die Saison in der Oberliga auf dem vorletzten Platz abgeschlossen.

Vor großer Zuschauerkulisse begannen die SVH-Volleyballerinnen ungewohnt nervös und mit viel Respekt vor dem Oberligisten Nürtingen. Bedingt durch viele Fehler im Angriff und Unstimmigkeiten in der Abwehr ging der erste Satz deutlich mit 25:16 an die Gäste. Erst im zweiten Satz entwickelte sich laut Mitteilung ein Spiel auf Augenhöhe. Eine Aufschlagserie zu Beginn des zweiten Satzes brachte Horgenzell die nötige Ruhe. Mit deutlich mehr Druck und Sicherheit in den Angriffen sowie einer stabilen Annahme setzten sich die SVH-Spielerinnen gegen Ende des Durchgangs ab und gewannen den Satz schließlich mit 25:22.

Der dritte Satz verlief bis zum 16:16 ausgeglichen. Beide Mannschaften glänzten mit tollen Abwehr- und Angriffsaktionen. Eine Aufschlagserie und mehrere gute Blockaktionen sicherten den Horgenzellerinnen den verdienten 25:20-Satzerfolg. Der vierte Satz verlief wieder sehr eng. Mit guten Aufschlägen machte Nürtingen viel Druck und arbeitete sich immer wieder einen knappen Vorsprung heraus. Aber beim Stand von 20:20 zog der SVH endgültig an Nürtingen vorbei und erkämpfte sich das 25:23 und damit den 3:1-Sieg. Nach der Vizemeisterschaft in der Landesliga haben die Volleyballerinnen mit dem Aufstiegsrecht in die Oberliga ihre Saison gekrönt.