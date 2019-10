Supermarkt will erweitern, darf aber nicht

In der jüngsten Sitzung des Horgenzeller Gemeinderats hat Rupert Ibele das Thema Nahversorgung auf den Tisch gebracht: Der örtliche Supermarkt sei von der Nachfrage überfordert. Die Kunden würden immer wieder vor leergekauften Regalen stehen. Ob die Gemeinde nicht einen weiteren Anbieter gewinnen könne?

Bürgermeister Volker Restle kennt das Problem. Der örtliche Supermarkt würde gern erweitern, berichtet der Bürgermeister. „Aber wenn du im Regionalplan nix bist, dann hast du da ziemliche Schwierigkeiten“, sagt Restle. Anders sähe die Sache aus, wenn die Gemeinde ein Oberzentrum wäre. Das ist sie aber nicht. Deshalb stelle sich das Regierungspräsidium quer, berichtet der Bürgermeister. Die Verkaufsfläche dürfe nicht erweitert werden.

Restle hofft, dass die Gemeinde vielleicht in Richtung Friedhof ein weiteres Gewerbegebiet bekommt. Aber da sei dann kein Lebensmittel-Einzelhandel zugelassen. Jedes Vierteljahr bekomme er Anfragen von Supermärkten, berichtet der Bürgermeister. „Aber wir haben kein Grundstück.“ Jetzt setzt Restle seine Hoffnungen auf ein künftiges Gewerbegebiet bei Ringgenweiler. Und auf Gespräche mit dem Regierungspräsidium. Gemeinderat Matthias Natterer hatte noch einen anderen Vorschlag: Er regte an, Lebensmittelgeschäfte doch lieber in Wohngebiete zu bauen als in Gewerbegebiete.