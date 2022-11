Sinn-Bank soll bei der Suche nach Gesprächspartnern helfen

Wer Sorgen oder Probleme hat, findet vielleicht auf der „Sinn-Bank“ einen Gesprächspartner. Eine solches spezielles Sitz-Möbel spendet die Bürgerstiftung Oberschwaben der Gemeinde Horgenzell – als Geschenk zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde.

Idee stammt von einer Psychologin

Das Konzept der Sinn-Bank stammt von der österreichischen Psychologin Boglarka Hadinger. Dank ihrer originellen Gestaltung soll die Sitzbank Jung und Alt zum Gespräch einladen. Teil des Konzepts ist, dass Schüler, Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Firma oder Bürger eines Ortes die Bank gestalten.

Der gemeinnützige Verein LUKI mit Sitz in Fronhofen hat dieses Konzept aufgegriffen. LUKI geht zurück auf die Betroffenheit nach dem Suizid eines jungen Menschen. Das Kürzel steht für „Lasst uns Kids informieren“. Ziel des Vereins ist es, junge Menschen und ihre Bezugspersonen über Depression und psychische Krankheiten sowie über niederigschwellige Hilfsangebote zu informieren.

Nummer der Telefonseelsorge ist eingraviert

Als Pilotprojekt hat LUKI bereits eine solche Bank in Wilhelmsdorf-Zußdorf beim Friedhof aufgestellt: Eine S-förmig geschwungene Holzbank, die den Ausblick nach zwei Seiten ermöglicht. Eingefräste Sinnsprüche laden zur Kommunikation ein. Außerdem ist die Nummer der Telefonseelsorge auf der Bank zu lesen – als Ermutigung, bei Bedarf dort anzurufen.

Eine solche oder ähnliche Sinn-Bank soll nun auch Horgenzell bekommen. „Wir wollten zur 50-Jahr-Feier der Gemeinde nicht nur einen Scheck überreichen“, sagt Rupert Ibele, Sprecher der Bürgerstiftung und Horgenzeller Gemeinderat. „So sind wir auf die Sinn-Bank gekommen.“ Die Gemeinde müsse nur noch einen geeigneten Platz für die Bank zur Verfügung stellen. Bürgermeister Volker Restle lobte die „gute Idee“ und das „tolle Projekt“.

Bank soll einen Platz am Waldrand bekommen

Dass sie das Geschenk annehmen, darüber waren sich die Räte im Horgenzeller Verwaltungsausschuss schnell einig. Zumal Rätin Sylvia Dorner daran erinnerte, dass viele ältere Menschen immer wieder den Mangel an Sitzbänken in der Gemeinde beklagen. Diskutiert wurde über die Frage, welcher Ort für diese spezielle Bank geeignet sei. „Nicht an einem öffentlichen Platz“, sagte Ibele. „Wenn ich Probleme habe, will ich nicht auf dem Parkplatz vor dem Rathaus sitzen, sondern irgendwo, wo nicht ständig Leute vorbeilaufen.“

„Zu abseits“ sollte die Bank aber auch nicht aufgestellt werden“, mahnte Rätin Dorner. Sonst komme kein Gesprächspartner vorbei. Bürgermeister Restles Vorschlag: am Waldrand neben dem Spielplatz beim Baugebiet Häldele. Und was die Gestaltung der Kommunikationsbank angeht, will der Bürgermeister in der Gemeinschaftsschule Horgenzell anfragen, ob das Projekt vielleicht für den Technik-Unterricht geeignet ist.