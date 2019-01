Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 8 und 16 Uhr den Außenspiegel eines VW Sharan, welcher in der Schwanenstraße in Horgenzell parkte, beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Täter weiter. Zeugen melden sich bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333.