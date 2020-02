Schwerer Unfall mit drei Verletzten bei Horgenzell

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen im Landkreis Ravensburg auf der Landesstraße L 288 zwischen Horgenzell und dem Ortsteil Ringgenweiler ereignet. Dabei wurden zwei Personen leicht, eine Person schwer verletzt. Laut Mitteilung der Polizei ist die L 288 zwischen beiden Ortschaften derzeit voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Am Unfall beteiligt waren zwei Autos, die auf der Landesstraße frontal zusammenstießen. Alle verletzten Personen wurden in der Zwischenzeit ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war dabei auch Rettungshubschrauber. Derzeit werden die beiden Fahrzeuge an der Unfallstelle vom Abschleppdienst geborgen, wie die Polizei weiter mitteilt.

Unfallschwerpunkte in Baden-Württemberg 2018

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }