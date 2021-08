Schottland zu Besuch in Oberschwaben

Die Fans von urtümlichen Sportarten und packenden Wettkämpfen dürfen sich freuen: In Horgenzell-Wilhelmskirch gehen am Sonntag, 15. August, die Oberschwäbischen Highländgames bereits zum neunten Mal über die Bühne.

Muskelbepackte Männer aus ganz Süddeutschland treten dabei in originellen schottisch-schwäbischen Disziplinen gegeneinander an. Auf dem Programm stehen unter anderem Baumstamm-Werfen, Steinstoßen oder Whiskyfass-Rollen. Auch die Freunde typisch schottischer Lebensart kommen auf ihre Kosten, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters: Dudelsack-Klänge von den „1st Revolution Pipes & Drums“ gehören ebenso zum stilechten Rahmenprogramm wie exquisite Whisky-Verkostungen. Los geht es in Wilhelmskirch um 13.30 Uhr mit dem Einmarsch der Wettkämpfer.