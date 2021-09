Revierübergabe bei bester Stimmungslage

Der eine freut sich auf den wohlverdienten Ruhestand und der andere auf den Außendienst im Forstrevier. Wolfgang Richter war über 40 Jahre lang leidenschaftlicher Förster. „Vor zwei Jahren durfte ich noch eine große Forstreform mitmachen“ schmunzelt Richter, denn sein Revier wurde komplett umgestaltet.

Bis 2019 war er noch für alle drei Waldbesitzarten, Staats-, Privat- und Kommunalwald, rund um Ostrach zuständig und danach eben „nur“ noch für den Staatswald, dafür verteilt auf 3 Landkreise. Richter legt aber Wert darauf, dass das Wort „nur“ in Anführungszeichen gesetzt wird. Die Zuständigkeit für das Pfrunger-Burgweiler Ried, konnte er trotz Reformen immer beibehalten und das war seine berufliche Lebensaufgabe. Die Schaffung des größten Bannwaldes und die Wiedervernässung eines der größten Moorgebiete Baden-Württembergs mitzugestalten, war nach eigenem Bekunden das Salz in der Suppe. Über sein forstliches und politisches Wirken berichtete die Schwäbische Zeitung bereits mehrfach.

Der neue Chef im Revier Rotach ist Stefan Kordeuter. Er ist einer von 10 Revierleitern im Forstbezirk Altdorfer Wald von Forst BW. Sein Revier ist knapp 1700 ha groß und reicht von Ostrach, über Fronhofen und Horgenzell bis nach Fuchstobel und Urnau, dann nach Limpach über den Höchsten weiter nach Burgweiler. Auch er hat gut lachen, denn er tritt seinen neuen Dienstposten in einem Jahr an, in dem der Wald infolge des reichlichen Niederschlags gut durch den Sommer gekommen ist. „Das war ein richtiger Förstersommer“, freut sich Kordeuter. Die Euphorie ist aber getrübt, denn er befürchtet, dass der Klimawandel weitergeht und die Wälder zunehmend unter Druck geraten, gerade auch hier im äußersten Südwesten.

Gefragt nach den Besonderheiten seines Forstreviers, nennt er natürlich auch das Pfrunger-Burgweiler Ried mit dem Bannwaldturm, das immer zu einem Besuch zu Fuß oder mit dem Fahrrad lockt. Die außerordentlich schönen Wälder, die bis hinauf zum Höchsten reichen, welche wunderschöne Ausblicke bereithalten. Weiter zeichnet sich das Revier durch das Vorkommen an seltenen Tier- und Pflanzenarten aus.

Kordeuter hat schon an einigen Stationen berufliche Erfahrungen sammeln können. So war er ein Jahr Büroleiter im Forstamt Triberg, drei Jahre Sachbearbeiter an der Forstdirektion Tübingen, fünf Jahre Forsteinsatzleiter, dann zehn Jahre Sachgebietsleiter am Forstamt Bodenseekreis und dort auch zuständig für das Kreisjagdamt. Nach der Forstreform ab 2020 baute er den Forstbezirk Altdorfer Wald von ForstBW mit Sitz in Kehlen an verantwortlicher Stelle als Geschäftsbereichsleiter mit auf. Die Tuchfühlung zum forstlichen Außendienst hat er über die 17 Jahre Bürotätigkeit als Jäger und anerkannter Nachsuchenführer gehalten.