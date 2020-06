Rennradfahrerin verletzt sich bei Sturz auf der L 290

Bei einem Sturz auf der L 290 in Rolgenmoos hat sich am Donnerstag eine Rennradfahrerin leicht verletzt. An dem Rennrad entstand Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Laut Polizeibericht fuhr die 20-Jährige gegen 17 Uhr auf der abschüssigen Landesstraße durch Rolgenmoos. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Rennrad und stürzte. Dabei erlitt sie mehrere Schürfwunden, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.