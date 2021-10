Alle vier Reifen samt Alufelgen hat ein Dieb in der Nacht zum Dienstag von einem abgestellten Audi in Unterholz in Horgenzell gestohlen. Der Täter bockte den Q5, der während der Zeit auf einem Werkstattgelände abgestellt war, auf, und demontierte die Reifen. Der Diebstahlschaden dürfte bei rund 2000 Euro liegen, heißt es im Bericht der Polizei.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls, sachdienliche Hinweise können unter Telefon 0751 / 803 33 33 gemeldet werden.