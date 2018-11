Rat wünscht Zusammenarbeit mit Stiftung

Seit vielen Jahren wird in Horgenzell darüber diskutiert, wie die Gemeinde ein Alters- und Pflegeheim oder andere seniorengerechte Wohnformen bekommen könnte. Jetzt haben zwei Träger solcher Einrichtungen Interesse gezeigt: die Stiftung Liebenau und die Zieglerschen. Der Horgenzeller Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau ausgesprochen.

Seit dem Sommer 2015 hat der Horgenzeller Arbeitskreis „Seniorengerechte Wohnformen“ an einer Wunschliste gearbeitet und mögliche Partner gesucht. Im Arbeitskreis sind Mitarbeiter der Verwaltung, Gemeinderäte, Vertreter der Kirchengemeinden und der Nachbarschaftshilfe sowie sach- und fachkundige Bürger dabei. Wolfgang Wasel, Professor für Gesundheitsökonomie an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, hat den Arbeitskreis begleitet.

Erstes Ziel für Horgenzell ist demnach ein Pflegeheim mit rund 30 Betten. Wichtig ist dem Arbeitskreis die Einbindung des Pflegeheims ins öffentliche Leben der Gemeinde, gute personelle Ausstattung und eine eigene Kapelle. Zusätzlich zu den Pflegeheimplätzen sind auch Kurzzeitpflege und Tagespflege erwünscht. Zweites Ziel sind etwa zehn bis 15 betreute Wohnungen, die ans Pflegeheim andocken. Als drittes Ziel nennt der Arbeitskreis generationenübergreifendes Wohnen mit 15 bis 20 Wohneinheiten.

Diese Ziele hatte der Arbeitskreis bereits im März 2017 im Gemeinderat vorgestellt. Jetzt haben Bürgermeister Volker Restle und Hauptamtsleiter Andreas Flach die Angebote der Stiftung Liebenau und der Zieglerschen im Gemeinderat vorgestellt. Die Unterschiede seien sehr gering, sagte Restle. In beiden Fällen handle es sich um konfessionelle Einrichtungen: Die Stiftung Liebenau komme von der katholischen, die Zieglerschen von der evangelischen Seite.

Die Stiftung Liebenau habe sich mehr auf Mehrgenerationen-Wohnformen spezialisiert, die Zieglerschen auf Kombinationen aus Alten- und Behindertenhilfe, sagte der Bürgermeister. Die gewünschte Tagespflege würden die Zieglerschen mit eigenem Personal stemmen. Die Stiftung Liebenau würde Räume zur Verfügung stellen und mit der Sozialstation der St.-Elisabeth-Stiftung zusammenarbeiten.

Was die Kosten für die Gemeinde angeht, käme Horgenzell bei einer Zusammenarbeit mit den Zieglerschen deutlich günstiger weg, erklärte Hauptamtsleiter Flach. Denn die Zieglerschen würden das benötigte Grundstück selber kaufen. Das Konzept der Stiftung Liebenau dagegen sieht vor, dass die Gemeinde das Grundstück kauft und dann der Stiftung kostenlos in Erbpacht zur Verfügung stellt. Außerdem müsste die Gemeinde für die Personalkosten einer Gemeinwesenarbeiterin aufkommen, die bei der Stiftung Liebenau angestellt wird. Diese finanziellen Aspekte haben in der Diskussion der Räte jedoch keine Rolle gespielt.

„Behindertenbetreuung haben wir in der Gemeinde schon“, sagte Philipp Amann. Ähnlich äußerten sich Wilhelm Längle und Hugo Gindele: Sie finden, dass das Mehrgenerationen-Konzept der Stiftung Liebenau besser nach Horgenzell passt. Josef Bentele gefällt daran vor allem die Kooperation mit der Sozialstation vor Ort. Simone Kienle sieht auch Vorteile in der kostenlosen Erbpacht: „Wenn wir das Gelände zur Verfügung stellen, haben wir mehr Einfluss.“ Sylvia Dorner hat „das Gefühl, dass auch die Bürgerschaft mehr Richtung Stiftung Liebenau tendiert“.

Noch ist unklar, wo die künftigen neuen Einrichtungen gebaut werden: „Wir haben kein passendes Grundstück“, sagte Hauptamtsleiter Flach. Ursprünglich war einmal das gemeindeeigene Grundstück am Horgenzeller Kreisel für ein Alters- oder Pflegeheim angedacht. Die rund 3000 Quadratmeter große Fläche sei jedoch für eine Kombination aus Pflegeheim, betreuten Wohnungen und Wohnen für Jung und Alt zu klein, hatte Bürgermeister Restle im vergangenen Jahr gesagt. Damals plante die Raiffeisenbank Ravensburg drei große Gebäude mit zusammen 32 Wohnungen auf dieser Fläche. Die Baupläne der Bank kamen bei den Bürgern jedoch nicht gut an.

Nach Angaben von Bürgermeister Restle benötigt die Stiftung Liebenau für ihr Konzept alles in allem 4000 bis 6000 Quadratmeter. Offenbar ist es aus Sicht der Stiftung auch möglich, Pflegeheim, betreutes Wohnen und Wohnen für Jung und Alt an verschiedenen Standorten zu platzieren. Damit ist auch das Grundstück am Kreisel als ein möglicher Standort wieder im Gespräch. Klar ist bisher nur, dass alles in den Zentralort Horgenzell kommen soll. Bürgermeister Restle will sich jetzt zusammen mit Vertretern der Stiftung Liebenau auf die Suche nach geeigneten Grundstücken machen, die die Gemeinde kaufen kann.