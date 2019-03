Räte winken Entwurf für Haushaltsplan durch

Rund 8,5 Millionen Euro will Horgenzells Kämmerer Kim Curtis Thienst im laufenden Jahr investieren. Schwerpunkt der geplanten Ausgaben ist Hasenweiler mit dem neuen Kindergartengebäude und dem neuen Feuerwehrhaus. Thienst hat seinen Entwurf für den Haushaltsplan kürzlich im Gemeinderat vorgestellt. Die Räte hatten weder Änderungswünsche noch Anmerkungen. Größter Brocken im aktuellen Haushalt ist der Neubau des Feuerwehrhauses in Hasenweiler mit rund 1,6 Millionen Euro. Für das geplante neue Kindergartengebäude in Hasenweiler hat Thienst zunächst nur die erste Rate von einer Million Euro eingeplant. An dritter Stelle der größeren Ausgaben steht zum einen ein Löschgruppenfahrzeug für die Abteilung Hasenweiler der Horgenzeller Feuerwehr. Es soll 350 000 Euro kosten. Ebenso viel veranschlagt der Kämmerer für die Straßensanierung Hasenweiler-Gollenbühlweg. Weitere Ausgaben für Hasenweiler sind zum Beispiel die Erneuerung einer Stützmauer für 140 000 Euro und der neue Dirtpark für 10 000 Euro. Für das laufende Jahr rechnet Kämmerer Thienst mit rund 4,1 Millionen Euro Einnahmen. Dazu kommen Haushaltsreste aus dem Vorjahr von rund 3,6 Millionen Euro. Fehlen also rund 800 000 Euro, um alle geplanten Ausgaben zu finanzieren. Diesen Betrag muss die Gemeinde als Kredit aufnehmen. Die Baugebiete in Hasenweiler und Zogenweiler sowie das Gewerbegebiet in Ringgenweiler werden über Sonderkonten finanziert.