Räte diskutieren über Gehwege und Verkehrsberuhigung in Zogenweiler

Im Baugebiet „Moosgatter“ in Hasenweiler laufen die Erschließungsarbeiten, einige Bauplätze sind bereits vergeben. Für das Baugebiet „Kreuzbreite“ in Zogenweiler hat der Gemeinderat kürzlich ebenfalls die Erschließung in Auftrag gegeben. Sie soll bis Mitte August 2020 fertig sein und rund 2,9 Millionen Euro kosten. Geplant sind 41 Bauplätze am nordöstlichen Ortsrand von Zogenweiler. Eine lange Diskussion gab es im Gemeinderat um den Gehweg vom neuen Baugebiet entlang der K7973 ins Ortszentrum von Zogenweiler.

Geplant ist nur ein einseitiger Gehweg an der Nordseite der Straße. Er soll kurz vor der Kreuzung mit der K7968 am ehemaligen Gasthaus Adler enden. Fußgänger, die zum Beispiel zum Kindergarten wollen, müssen die Straße dann an dieser unübersichtlichen Stelle queren. Die Alternative wäre ein zweiter Gehweg auf der südlichen Straßenseite. Er müsste jedoch von den Besitzern der anliegenden Grundstücke mitfinanziert werden: Vier Parteien, darunter die katholische Kirche, müssten jeweils etwa 12.500 Euro zahlen, rechnet Bürgermeister Volker Restle vor. Das will er nicht.

„Aber der zweite Gehweg würde doch nicht nur diesen vier Anwohnern nützen“, empört sich Ulrich Pietrek. „Es geht doch um die Sicherheit für alle.“ Das sieht der Bürgermeister zwar offenbar auch so. Aber es handle sich bei dieser Frage um „hochkomplexe Materie“, bei der solche Argumente nicht zählten. Pietrek leuchtet das nicht ein: „Völliger Quatsch“, findet er und spricht von „seltsamer Rechtsauffassung.“

„Auf der einen Seite ein großes neues Baugebiet, auf der anderen Seite der Kindergarten – und dazwischen ist es nicht sicher“, fasst Rafael Meschenmoser zusammen. „Das geht nicht.“ Die Gemeinderäte machen Vorschläge, wie die Situation entschärft werden könnte: Tempo 30, ein Zebrastreifen, eine Verkehrsinsel oder ein überfahrbarer Kreisel anstelle der Kreuzung. Alles laut Verwaltung nicht machbar. „Auch mit kreativen Ideen kommt man rechtlichen Normen schwer bei“, sagt Hauptamtsleiter Andreas Flach. „Wir versuchen es immer wieder, aber wir sind ein bißle hilflos.“

Flach sieht zwei Möglichkeiten: Wenn das Baugebiet fertig ist, könne man „eine Art Verkehrskonzept“ entwickeln. Oder vielleicht würde sich auf der politischen Ebene etwas tun, so dass Fußgänger und Radler einen höheren Stellenwert bekommen. Ortsbaumeister Ralf Erath erinnert daran, dass das ehemalige Gasthaus Adler für Projekte der Horgenzeller Bürgerbeteiligung reserviert ist. „Wenn sich da nichts ergibt, kann der Adler weg“, sagt Erath. „Dann können wir den Gehweg vorziehen bis zur Kreuzung.“ Nach der aktuellen Planung endet der Fußweg an der Hauswand des Gasthauses.

Falls der Adler abgerissen wird, könnte man auch einen Fußweg vom neuen Baugebiet direkt zur K7968 einrichten, der zwischen Gasthaus und der benachbarten Beschälplatte des Haupt- und Landgestüts Marbach verläuft, schlägt Wilhelm Längle vor. Dort sei die Straße mit mehr Übersicht zu queren. Bürgermeister Restle verspricht: „Wir gucken uns das nochmal an.“ Pietrek will „öffentlichen Druck aufbauen“, wenn die übergeordneten Behörden nicht mitmachen: Er spricht von unkonventionellen Möglichkeiten und „people for revolution“.