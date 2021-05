Alkoholgeruch ist Polizeibeamten bei der Kontrolle eines 55 Jahre alten Autofahrers am Donnerstag gegen 21 Uhr entgegengeschlagen. Nachdem ein Alkoholtest über 0,5 Promille ergeben hatte, untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt und zeigten ihn an. Auf den Mann kommen nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu, teilt die Polizei mit.