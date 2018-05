Polizei geht Betrunkener ins Netz

Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg haben am späten Mittwochabend gegen 23.10 Uhr einen betrunkenen 41-jährigen Autofahrer in Hasenweiler in der Gemeinde Horgenzell kontrolliert. Jetzt muss sich dieser wegen seiner Trunkenheitsfahrt verantworten. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, war Verkehrsteilnehmern der Autofahrer zuvor aufgefallen, wie dieser in Schlangenlinien die L 288 von Wilhelmsdorf kommend in Richtung Horgenzell fuhr. Die Polizisten veranlassten bei dem alkoholisierten Mann die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein ein und untersagten die Weiterfahrt des Mannes.