Polizei findet Unfallverursacher schlafend im Bett

Nach einem Unfall in Horgenzell ist der Verursacher geflüchtet und ließ seinen Beifahrer an der Unfallstelle zurück. Die überhastete Abfahrt hatte ihren Grund, wie die Polizei mitteilte. Der Auffahrunfall ereignete sich am Samstag gegen 13.35 Uhr beim Kreisverkehr in der Alten Poststraße.

Verursacher bietet zunächst eine Geldsumme in bar an

Der Fahrer eines Transporters fuhr auf das Auto eines 25-Jährigen auf. Nach dem Unfall bot der Verursacher dem 25-Jährigen laut Polizeibericht 200 Euro in bar an, um die Sache auf sich beruhen zu lassen. Als sich der Geschädigte auf dieses Angebot nicht einließ und die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Unfallverursacher. Seinen Beifahrer ließ er an der Unfallstelle zurück. Als die Polizisten an die Adresse fuhren, auf die der Transporter gemeldet war, fanden sie den 24-jährigen Unfallverursacher schlafend im Bett.

Polizei verlangt eine finanzielle Sicherheitsleistung

Ein Atemalkoholtest zeigte: Der Mann hatte 2,46 Promille intus. Er musste sich deshalb Blut abnehmen lassen. Er hatte außerdem keinen Führerschein, so die Polizei. Weil er nicht deutscher Staatsangehöriger ist, musste er laut Polizei zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1350 Euro leisten.