Acht Erwachsenen haben gemeinsam mit insgesamt etwa zehn Kindern am Montag in einem Wohnzimmer in Horgenzell-Wolketsweiler einen Kindergeburtstag gefeiert.

Wie Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde die Party nach einem Gespräch mit den Beamten beendet. Die Erwachsenen müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.