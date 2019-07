Planschbecken braucht Baugesuch

Sehr erstaunt waren kürzlich einige Horgenzeller Gemeinderäte, als sie über ein Baugesuch für ein Planschbecken zu entscheiden hatten. Die Anzeige eines Nachbarn hatte die Behörden auf den Pool im Garten eines Hauses in Urbanstobel aufmerksam gemacht. Bei dem kleinen Becken handle es sich „um eine bauliche Anlage, welche nach Paragraph 49 Landesbauordnung aufgrund ihrer Größe einer Baugenehmigung bedarf“, erklärte Ortsbaumeister Ralf Erath den verdutzten Gemeinderäten.

Da die „bauliche Anlage“ keiner land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung diene, sei sie als „sonstiges Vorhaben im Außenbereich“ zu betrachten. Solche „sonstigen Vorhaben“ könnten im Einzelfall zugelassen werden, wenn sie öffentliche Belange wie Natur-, Boden- oder Denkmalschutz nicht beeinträchtigen. Solche Beeinträchtigungen sehe das Kreisbauamt in diesem Fall nicht, berichtete Erath. Auch die Benachrichtigung der Angrenzer habe keine Einwendungen erbracht. Und auch die Horgenzeller Rathausverwaltung könne „im vorliegenden Fall keine öffentlich-rechtlichen Nachteile für die angrenzenden Nachbarn feststellen“, sagte der Ortsbaumeister.

Nach diesen Erklärungen wirkten einige Gemeinderäte immer noch verwirrt. Warum genau denn nun das Baugesuch nötig sei, wollte einer wissen. Ob es an der Größe des Pools liege? Er hat 6,55 Meter Durchmesser. Oder am ganzjährigen Betrieb? Nein, erklärte Ortsbaumeister Erath, daran liegt es nicht. Der Knackpunkt ist nach seinen Worten, dass der fragliche Pool nicht aufblasbar ist. Er besteht aus einem Holzrahmen, der mit Folie ausgelegt ist. Das Becken ist also „erdverbunden eingebaut“, erklärt Erath. Der Gemeinderat hat dem Baugesuch zugestimmt.