Pedelec-Fahrer prallt auf Fußgänger

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Montagmorgen auf einem Rad-/Fußweg zwischen Horgenzell und Baumgarten. Das berichtet die Polizei. Ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer prallte laut Polizeiangaben hier in der Dunkelheit gegen einen 30-jährigen Fußgänger. Im Gegensatz zu dem 16-Jährigen, der unverletzt blieb, zog sich der Fußgänger eine Gesichtsfraktur zu und verlor das Bewusstsein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen standen deutlich unter Alkoholeinwirkung. Es wurde bei beiden Blut entnommen. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.