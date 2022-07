Der Discounter Netto in Horgenzell öffnet wieder am Dienstag, 12. Juli. Das teilt die Pressestelle der Kette mit. Grund für die Schließung seien Modernisierungsmaßnahmen gewesen. Der Supermarkt in der Gemeinde hat eine Verkaufsfläche von rund 750 Quadratmetern und bietet 72 Parkplätze. Eigenen Angaben zufolge hat Netto mehr als 4280 Filialen mit rund 81 800 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einen Umsatz von 14,7 Milliarden Euro pro Jahr.