Musikverein Hasenweiler feiert 100 Jahre

„Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche“: Der Musikverein Hasenweiler hat ganz im Sinne dieses Zitates von Gustav Mahler sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Beim Festbankett am vergangenen Samstag erfreuten sich die zahlreiche Gäste an der gelebten Liebe zur Musik und an dem generationsübergreifenden Gemeinschaftssinn.

Den musikalischen Empfang gestaltete die gemeinsame Jugendkapelle der vier Musikvereine Wilhelmskirch, Hasenweiler, Horgenzell und Zogenweiler und des Musikvereins Schmalegg. Mit leichten und fröhlichen Melodien umrahmten die jungen Musiker unter der Leitung ihrer Dirigentin Julia Reger den ersten Teil des festlichen Abends. Den Festakt selbst gestaltete der Jubilar selbst. Die 45 Musiker eröffneten mit den feierlichen Klängen des Triumphmarsches von Wilhelm F. Wieprecht ihren Konzertpart. Der neu gewählte Vorstand Michael Ibele übergab nach einer kleinen mentalen Reise in die Vergangenheit des Vereins das Mikrophon an Landrat Harald Sievers. Der wusste ganz genau, wovon er sprach. Schließlich ist er selbst auch Blasmusiker, auch wenn sein zeitliches Budget es nicht mehr oft zulässt, selbst Saxophon zu spielen. „Musik verändert“, so freute sich Sievers, und meinte die Stimmung bei kulturellen und kirchlichen Anlässen, die durch die Blasmusik atmosphärisch gestaltet wird. Mitgebracht hatte der Landrat die Pro Musica Plakette, die durch den Bundespräsidenten aus Anlass des 100-jährigen Bestehens einer Musikvereinigung auf Antrag verliehen. Voraussetzung für die Verleihung ist der Nachweis, dass sich die Musikvereinigung in ernster und erfolgreicher musikalischer Arbeit der Pflege der instrumentalen Musik gewidmet und im Rahmen der örtlich gegebenen Verhältnisse künstlerische oder volksbildende Verdienste erworben hat. Auch Bürgermeister Volker Restle dankte für Engagement, klangvolle Auftritte und musikalische Verzierungen im kulturellen Leben der Gemeinde, die zur tragenden Säule geworden sind. Er würdigte die ehrenamtliche Arbeit, die beruflich wichtige Kompetenzen fördert und stärkt. Der Ehrenvorsitzende des Blasmusikkreisverbandes Josef Mütz war auch gekommen – nicht nur um zu gratulieren, sondern auch um verdiente aktive Musiker des Musikvereins Hasenweiler zu ehren. Den lobenden Worten der honorigen Gästen folgte immer wieder ein Musikstück zur Auflockerung. Dirigent Florian Obinger hatte ein ansprechendes Programm vorbereitet, wie zum Beispiel einen Song von Reinhard Fendrich oder einem Medley der erfolgreichen Hits von James Last. Schließlich gesellten sich die Musiker des Musikvereins Hasenweiler zu ihren Gästen und freuten sich über die musikalischen Grüße ihrer Patenkapelle aus Zußdorf unter der musikalischen Leitung von Philipp Pfeffer.