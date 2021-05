Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall in der Nähe von Horgenzell schwer

Mit schweren Verletzungen ist eine Motorradfahrerin am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Zogenweiler in ein Krankenhaus gebracht worden. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Die 17 Jahre alte Fahrerin kam aus Richtung Luft und bog in Zogenweiler nahezu ungebremst in Richtung Ortsmitte ab. Dabei nahm sie einer 29 Jahre alten Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt, die von der Ortsmitte nach Danketsweiler unterwegs war. Durch die wuchtige Kollision wurde die 17-Jährige in den Straßengraben geschleudert. Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Zwei im Auto befindliche Kinder erlitten glücklicherweise keine Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 7000 Euro. Ein Abschleppdienst war zur Bergung des Autos eingesetzt. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz.