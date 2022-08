Motorradfahrerin überschlägt sich

Mehrfach überschlagen hat sich eine Motorradfahrerin, die am Montag kurz nach 19 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Danketsweiler und Hasenweiler von der Straße abgekommen ist. Während der Fahrt in Richtung Hasenweiler kam sie laut Polizeibericht in einer Kurve nach rechts aufs Bankett und steuerte in einen angrenzenden Graben, wo sie sich mit ihrer Maschine überschlug. Sie prallte während des Sturzes gegen ein Verkehrsschild und wurde durch den Sturz schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz. An der Maschine der 21-Jährigen entstand durch den Verkehrsunfall ein Schaden von rund 3000 Euro.