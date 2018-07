Eine Motorradfahrerin ist am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der Kreisstraße 8038 leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte die 46-Jährige übersehen, dass in einer Linkskurve Kies lag und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand etwa 2000 Euro Sachschaden.