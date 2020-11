Mit zwei Promille in den Straßengraben

Von Schwäbische Zeitung

Die ärchäologischen Grabungen im künftigen Gewerbegebiet Donautech in Gänsäcker werden erst im kommenden Jahr abgeschlossen. Bereits jetzt steht fest: Die Funde sind für die Geschichte Möhringens bedeutend. In dem Tuttlinger Stadtteil ist „von der Steinzeit bis zum Ende der Antike in mindestens sieben Epochen gesiedelt“ worden, sagt Gertrud Kunhle vom Landesamt für Denkmalpflege.

In drei Bereichen und auf insgesamt 7,5 Hektar Fläche wird seit dem Sommer wieder nach archäologischen Überresten gegraben.