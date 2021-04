Mit einem Gabelstapler hat ein Arbeiter das Unglück ausgelöst.

Mehrere hundert Liter flüssiges Ammoniumnitrat sind am Donnerstag gegen 15 Uhr bei einem Unfall in Gossetsweiler ausgetreten. Ein 35 Jahre alter Arbeiter beschädigte laut Polizeibericht mit einem Gabelstapler versehentlich einen Container auf einem Betriebsgelände, der das Düngemittel enthielt. Durch die entstandene Öffnung floss die Chemikalie über die Straße in die Entwässerung. Ammoniumnitrat ist als schwach wassergefährdend eingestuft.

Die Feuerwehr Horgenzell war mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort und spülte mit einer großen Wassermenge nach. Die Polizei entnahm Wasserproben, um diese in einem Labor untersuchen zu lassen. Bislang wurden weder ein Fischsterben in angrenzenden Gewässern noch weitergehende Umweltgefahren festgestellt. Gegen den 35-Jährigen wird nun eine Anzeige gefertigt. Er muss mit einem Bußgeld rechnen.