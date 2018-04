Mit 161 km/h bei Horgenzell unterwegs

Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot kommen auf einen 52-jährigen Autofahrer zu, der am Montagnachmittag bei Geschwindigkeitskontrollen des Polizeireviers auf der L 288 in Horgenzell aufgefallen war. Wie die Polizei mitteilt, haben die Beamten bei der Messung mit dem Lasergeschwindigkeitsmessgerät eine Geschwindigkeit von 161 Stundenkilometern festgestellt. Damit hat er die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gleich um 61 km/h überschritten. Ein weiterer 21-jähriger Fahrzeuglenker, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 40 km/h überschritt, konnte gerade noch ein Fahrverbot vermeiden. Ihn erwarten laut Polizeibericht ebenso ein Bußgeld und Punkte im Verkehrszentralregister.