Mit 130 PS durch die grüne Hölle

Käferpaule sieht erstaunlich glücklich für jemanden aus, der eine schlaflose Nacht hinter sich hat. Der 63-jährige Rentner aus Bad Dürrheim hat gerade seinen Vorlauf gewonnen, dabei schien das Rennen für ihn schon gelaufen, bevor es angefangen hatte. Als er am Freitagabend seinen VW-Käfer auf den Hänger laden will, verreckt ihm der Motor. Ein Rennen ohne Käfer im Starterfeld? Undenkbar. Er telefoniert die befreundeten Schrauber und Käferfahrer ab und treibt tatsächlich einen Ersatzmotor in Würzburg auf, den er noch in der Nacht abholt und am nächsten Morgen einbaut. „Das war schon etwas verrückt, aber am Ende hat sich die ganze Mühe gelohnt“, sagt Paule nach seinem Start-Ziel-Sieg und strahlt dabei, wie eine frisch polierte Chromfelge.

Käferpaule, der eigentlich Bernhard Gehl heißt, ist seit 30 Jahren Mitglied des Stock-Car-Club Trossingen (SCCT), der das Autocross-Rennen in Horgenzell bereits zum zweiten Mal ausgerichtet hat. Mit gut 150 Mitgliedern ist der Club einer der größten Motorsportvereine im süddeutschen Raum, trotzdem sind die Mitglieder mit ihrem Vereinsnamen nicht ganz glücklich. „Stock-Car bringen die Leute immer gleich mit dem Fernseh-Spektakel von Stefan Raab in Verbindung, wir sind aber saubere Rennfahrer“, sagt Horst-Dieter Straub, der Vorsitzende des Clubs. Er selbst ist nicht mehr als Fahrer aktiv, dafür organisiert er den Rennzirkus, der am Wochenende im Landschaftsschutzgebiet in Absenreute Station gemacht hat.

Und an Zirkus erinnerte hier in der Tat einiges: Zwischen saftigen Kuhweiden und angrenzenden Waldgebieten, reihten sich um ein großes Festzelt die Wohnwagen der 64 Fahrerinnen und Fahrer, die aus Süddeutschland und dem benachbarten Ausland angereist waren.

Nachwuchs steht schon in den Startlöchern

„An Rennwochenenden sind wir immer mit der ganzen Familie unterwegs, also mindestens zehn Personen“, sagt Jonas Hansmann. Der 14-Jährige hat gerade die Jugendklasse des 3-Nationen-Cups gewonnen, eine Rennserie, die in Deutschland, Frankreich und der Schweiz in insgesamt 14 Klassements ausgetragen wird. Einen Führerschein hat Jonas natürlich noch nicht in der Tasche, dafür aber den Jugendfahrlehrgang beim Stock-Car-Club in Albbruck absolviert. Hier werden Jugendliche ab zwölf Jahren von Fahrlehrern unterrichtet und erhalten damit ihre Lizenz für die Rennserie. Dass seine Dominanz in der Meisterschaft kein Zufall war, beweist Jonas übrigens auch beim „Hobbyrennen“ in Horgenzell: Bereits nach der ersten Runde ist er der Konkurrenz in seinem bunten VW-Polo hoffnungslos enteilt. Aber wie sollte das auch anders sein bei jemandem, der das Benzin schon mit der Muttermilch aufgesogen hat. „Meine Oma und mein Opa sind schon Rennen gefahren, mein Vater fährt Rennen und jetzt bin ich auch endlich dran.“

An den klassischen Serienfahrzeugen, wie Jonas oder Käferpaule sie fahren, darf laut Reglement übrigens keine technische Veränderung vorgenommen werden. Scheiben, Scheinwerfer und Sitzgelegenheiten wären jedoch nur unnötiger Ballast und landen auf dem Schrottplatz, dafür werden Überrollbügel und Schutzgitter nachgerüstet. In der Klasse der Cross-Kart-Fahrer bietet sich hingegen ein völlig anderes Bild, hier wird das Gefährt nicht rück-, sondern aufgebaut.

„Ich habe mein Cross-Kart in Holland bei einem Spezialisten zusammenschweißen lassen, das hat mich sicher 10 000 Euro gekostet“, sagt Rainer Kroll. Er hat 2012 den 3-Nationen-Preis in der 600 ccm-Klasse gewonnen, mit einem Serienauto hat seine Kanonenkugel auf vier Rädern aber nicht mehr viel zu tun. „Mein Kart wiegt 340 Kilogramm und wird von einem Motorradmotor betrieben, der 127-PS stark ist. Bei diesem Verhältnis von Gewicht zu Leistung, müsste ein Ferrari schon 650 PS haben, wenn er an der Ampel eine Chance haben will“, sagt Kroll. Wie viele Stunden er für sein Hobby aufwendet, zählt er schon längst nicht mehr. „Es sind ja nicht nur die Rennwochenenden, sondern auch unzählige Abende, an denen du daheim in der Garage schraubst. Wenn die Familie da nicht hinter dir steht, betreibst du diesen Sport nicht.“