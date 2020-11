Deutlicher Alkoholgeruch ist am Donnerstag gegen 16.45 Uhr Polizeibeamten bei der Kontrolle eines Autofahrers entgegengeschlagen. Ein Alkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab 0,7 Promille, so der Polizeibericht. Der Mann gelangt entsprechend zur Anzeige und muss mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg sowie einem empfindlichen Bußgeld rechnen, heißt es weiter.