Milchstreit verschärft sich: Omira-Bauern weisen Lactalis-Forderung zurück

Die vom französischen Konzern Lactalis verklagten Omira-Bauern weisen die Forderung nach Zahlung von 23,5 Millionen Euro zurück. Das ist das Resultat der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Omira Oberland-Milchverwertung (OOMV) am Mittwoch in Horgenzell (Landkreis Ravensburg). „Die klare Aussage ist: Es gibt keine faulen Kompromisse", sagte OOMV-Chef Erich Härle der "Schwäbischen Zeitung."

Große Meinungsverschiedenheiten gäbe es bei dem Treffen der Omira-Bauern nicht: Vertreter von 96 Prozent des stimmberechtigten Kapitals waren in die Festhalle nach Horgenzell gekommen - sie stimmten ohne Gegenstimme dafür die Klage von 23,5 Millionen Euro von Lactalis wegen arglistiger Täuschung zurückzuweisen, wie Härle bestätigte.

Der Konzern Lactalis, der die frühere Molkereigenossenschaft Omira von den Bauern 2017 gekauft hat, wirft den nun in der OOMV organisierten Landwirten Täuschung und Betrug vor - und verlangt 19,5 Millionen Euro wegen eines sich ändernden Milchumrechnungsfaktors und vier Millionen aus weiteren Ansprüchen. Im Dezember hat der Konzern, der auf einen Jahresumsatz von mehr als 17 Milliarden Euro kommt, Klage vor dem Landgericht München eingereicht.

„Die 19,5 Millionen Euro stehen überhaupt nicht zur Diskussion, bei den anderen Ansprüchen treffen wir uns zwischen null und vier Millionen“, erklärte Härle. Das Treffen habe die Bauern in ihrem Kampf gegen das französische Unternehmen noch enger zusammengeschweißt. „So ein Zeichen der Einigkeit und des Zusammenhaltes habe ich nicht erwartet“, sagte Härle. Die OOMV wolle sich nun für den zu erwartenden Rechtsstreit juristisch rüsten. „Wir sind aber in jedem Fall gesprächsbereit und werden auch auf Lactalis jetzt zugehen“, erläuterte Härle. Den Gesprächsfaden habe aber nicht die OOMV, sondern Lactalis selbst abreißen lassen: Seit Mai 2018 versucht die OOMV nach Angaben von Härle die Ansprüche von Lactalis mit Lactalis-Deutschland-Chef zu klären - ein echtes Gespräch sei aber nie zustande gekommen.

Nach 88 Jahren ist Schluss: Die französische Großmolkerei Lactalis übernimmt die Ravensburger Traditionsfirma Omira.

Lactalis-Deutschland-Chef Morten Felthaus wollte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht zu der Entscheidung der OOMV äußern. Auch die Konzernzentrale von Lactalis im französischen Laval beantwortete die Anfragen nicht.

Die OOMV ist die Nachfolgegesellschaft der früheren Molkerei Omira. In sie haben die mehr als 2000 Omira-Bauern ihre Gesellschaftsanteile an der ehemaligen Genossenschaft überführt. Die OOMV kümmert sich um die Beschaffung der Rohmilch und verkauft diese an Lactalis. Die Einnahmen aus diesem Verkauf gehen als Milchgeld zurück an die Bauern. Nach dem Verkauf der Molkerei hat die OOMV einen langfristigen Liefervertrag mit Lactalis geschlossen. Er läuft bis Ende 2027, in ihm hat der französische Konzern den Bauern die Zahlung des bayerischen Durchschnittspreises plus Zuschläge zugesichert.

Die Bauern sind noch mit rund 25 Millionen Euro in der OOMV investiert. Aus dem Verkaufserlös der Molkerei in Höhe von 27 Millionen Euro sollten die Gesellschaftsanteile zurückgezahlt werden - und zwar eigentlich zu 100 Prozent. "Wir kämpfen um die 100 Prozent, wir sind bestrebt, sie zu erreichen", hatte OOMV-Chef Erich Härle im Sommer zur "Schwäbischen Zeitung" gesagt. Nach der Klage von Lactalis wagt Härle aber keine Prognose mehr, wie hoch der Anteil ist, den die OOMV am Ende an die Bauern zurückzahlt.