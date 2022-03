Mehrere Verletzte nach Unfall bei Horgenzell

Vier Verletzte und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Mittwochmorgen in Wolketsweiler.

Ein 33 Jahre alter Opel-Fahrer bog nach Angaben der Polizei von einer Seitenstraße in der Ortschaft nach rechts auf die Landesstraße nach Horgenzell ab und nahm dabei einem VW-Fahrer die Vorfahrt, der auf der Landesstraße nach Horgenzell unterwegs war.

Bei der Kollision entstand an dem Opel ein Schaden von 6000 Euro, während sich dieser am VW auf etwa 4000 Euro beläuft. Sowohl der 33-jährige Unfallverursacher als auch der 19-jährige VW-Fahrer sowie seine 20 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.