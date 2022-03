Marktschwärmerei mit Abholpunkt in Horgenzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Marktschwärmerei in Ravensburg bietet nun auch einen Abholpunkt in Horgenzell an. Der Einkauf wird online getätigt unter www.marktschwaermer.de und jeden Freitag zwischen 17.00 und 18.30 in der Schwärmerei (Weinbergstraße 11, Ravensburg) oder am Abholpunkt Horgenzell (Im Obstgarten 5, zwischen 19.30 und 20.30) an die Kunden übergeben. „Ich freue mich, nun auch für interessierte Kunden aus Horgenzell unsere Hof-Produkte anbieten zu können“, sagt Katharina Lorenz vom Lorenzhof. Das Angebot wechselt saisonal, da die Erzeuger nur das anbieten, was sie selbst anbauen oder herstellen. Den Preis legen sie dabei selbst fest, weil sie am besten wissen, was ein fairer Preis für ihre Arbeit ist. Durchschnittlich reisen die Lebensmittel nur 16 Kilometer vom Ort der Herstellung bis zum Kunden. Durch die vorherige Bestellung der Waren fahren die Erzeuger nicht mit halbvollen Kisten wieder nach Hause und es werden unnötige Transportwege und Kühlkosten vermieden. Die Gastgeberin der Marktschwärmerei, Katrin Heilig, steht für Fragen gern zur Verfügung (Tel.: 0160 21 50 783, E-Mail: heilig.katrin@gmx.de).