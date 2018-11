Warum hat in Afghanistan die Familie einen so hohen Stellenwert? Woher kommen die Schwierigkeiten junger afghanischer Asylsuchender im Umgang mit dem anderen Geschlecht? Warum tun sich junge Flüchtlinge aus Afghanistan oft schwer, eine eigene berufliche Perspektive zu entwickeln? Über diese Fragen hat der Ethnologe Andreas Dürr kürzlich im Horgenzeller Bürgersaal rund 35 Zuhörer informiert. Zum Vortrag eingeladen hatte Sven Illi, Familien- und Flüchtlingsbeauftragter der Gemeinde Horgenzell.

Dürr arbeitet derzeit an seiner Doktorarbeit über religiöse Bildung im Osten Afghanistans. In den vergangenen Jahren ist er mehrfach jeweils mehrere Monate in Afghanistan gewesen. Er spricht Paschto, Farsi und Urdu. Um sich sicher in Afghanistan bewegen zu können und nicht aufzufallen, habe er dabei immer die landesübliche Kleidung getragen und seine Brille abgelegt, berichtet der Ethnologe. Beides habe ihn jedoch beim Fotografieren behindert. Ohnehin wäre es viel zu auffällig gewesen, andere Fotos als Selfies zu machen. Deshalb könne er zu seinen Vorträgen nur wenig eigene Bilder bieten.

Beim Versuch, schöne Gebäude zu fotografieren, sei er immer wieder an hohen Mauern gescheitert, sagt Dürr. Die Mauern stehen aus seiner Sicht für ein Grundgefühl in Afghanistan: „Alles ist bedrohlich, man kann niemand richtig trauen.“ Die Ursache dafür: „Es gibt keinen Rechtsstaat, der die Menschen beschützt.“ Schutz biete in dieser Situation nur die Familie: „Je mehr Männer eine Familie hat, desto größer der physische Schutz.“ Eine große Rolle spiele auch die soziale Sicherung über die Familie. Denn Rente oder Arbeitslosengeld gebe es in Afghanistan nicht.

Auch soziale Kontakte, Gefälligkeiten, Jobs und Heirat laufen in Afghanistan über die Familie, sagt der Ethnologe. „Man kann nichts machen ohne die Familie, alles ist mit der Familie verknüpft.“ Das gilt auch bei Geschäften: Wenn der Staat keine Sicherheit gibt, ist es für Geschäftspartner extrem wichtig zu wissen, ob sie einander vertrauen können, erklärt Dürr. Und wie sollen sie das beurteilen? Nach dem Ruf der Familie. Das bedeute umgekehrt: „Wenn einer etwas falsch gemacht hat, fällt das auf die ganze Familie zurück.“

Kontakt zu Frauen haben die meisten Männer in Afghanistan nur innerhalb ihrer Familie, also zu ihren Müttern und Schwestern, berichtet der Ethnologe. Die Geschlechtertrennung werde genauestens überwacht – aus Angst vor bösen Zungen. „Wenn die Familie ins Gerede kommt, könnte das den Ruin der Familie bedeuten. Denn dann macht keiner mehr Geschäfte mit ihr.“ Für die jungen Männer bedeute das jedoch, dass sie meist keine Erfahrung im Umgang mit fremden Frauen haben. Innerhalb der Familie gebe es keinen Privatbesitz, berichtet Dürr. „Wer Geld verdient, der gibt das ab“. Wofür Geld ausgegeben wird, entscheidet das Familienoberhaupt – das kann auch die Mutter sein, sagt der Ethnologe.

Innerhalb der Familie planen die Ältesten, was die Jungen tun sollen: „Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung sind nicht vorgesehen.“ Die Familie entscheidet über Heirat und Berufswahl. „Das ist heute nicht mehr absolut so“, widerspricht ein afghanischer Zuhörer. „Viele Eltern lassen ihre Kinder machen.“

Diesen Trend hat auch der Ethnologe beobachtet, und es gebe große Unterschiede zum Beispiel zwischen dem Studentenleben an der Uni in Kabul und dem Leben in den Dörfern.

Wenn junge Männer aus Afghanistan nach Deutschland kommen, stehen sie oft unter großem Druck, berichtet Dürr: „Die Familie erwartet, dass sie es zu etwas bringen.“ Zugleich sind sie aber nicht gewohnt, selber zu entscheiden und zielstrebig einen eigenen Weg zu wählen. Zudem fehlt die soziale Kontrolle: Die Eltern sind weit weg, stattdessen bilden sich Gruppen von jungen Männern, die sich gegenseitig anstacheln.

Für seinen Vortrag hat Dürr lang anhaltenden Applaus bekommen. Seine Zuhörer hat er sehr nachdenklich gestimmt. „Wie sollten sich dann die Leute in den Helferkreisen verhalten? Vielleicht mehr als Respektspersonen und nicht wie Servicepersonal?“ Solche und ähnliche Fragen haben die Zuhörer im Anschluss noch lange im Foyer diskutiert.

Dürr ist Mitglied bei „Kulturwärts“, einer Gruppe von Ethnologen, die sich vor allem mit den Themen Flucht, Migration, Integration, Bildung und Konfliktbewältigung beschäftigen. Kulturwärts ist entstanden aus der Kooperation eines Asyl-Arbeitskreises an der Universität Tübingen mit der Diakonischen Jugendhilfe Heilbronn.

Die Ethnologen-Gruppe bietet interkulturelle Beratung und Weiterbildung an sowie Hilfestellungen für die Arbeitspraxis im Umgang mit Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Ziel dabei ist die Förderung einer kulturempathischen Haltung, die hilft, Missverständnisse, Konflikte und Frustrationen zu vermeiden.