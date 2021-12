Leader-Steuerungskreis wählt sieben Projekte aus

Der Leader-Steuerungskreis hat sieben weitere Projekte aus dem zwölften Projektaufruf ausgewählt. Diese Projekte werden mit rund 311 000 Euro an EU-Mitteln und 77 000 Euro an Landesmitteln unterstützt. Die Vorhaben sind laut Pressemitteilung thematisch den Handlungsfeldern Kommunal- und Landentwicklung sowie Tourismus und Naherholung zuzuordnen. Vier Projekte wurden von privaten, drei von kommunalen Antragstellern eingereicht.

Ein privater Antragsteller aus Horgenzell möchte ein Ferienhaus mit zwei Etagen bauen. Der Projektträger hat sich für eine Massivholzbauweise entschieden und möchte naturnahe Ferien ermöglichen.

In Aulendorf plant ein weiterer privater Antragsteller den Bau einer Soccer-Fun-Golf-Anlage. Hier wird das Spielen mit Fuß und Fußball auf 18 Bahnen mit verschiedenen Hindernissen wie Sandbunker, Holstämme oder Loopings ermöglicht.

Ein privater Antragsteller aus Tannhausen möchte im Obstgarten zwei Ferienhäuser und eine Außensauna nach einem nachhaltigen Tiny-House-Konzept bauen. Die Ferienhäuser bieten jeweils Platz für vier Personen. Ein E-Bike-Verleih mit Ladestation ist ebenfalls geplant. Bei dem nächsten Projekt handelt es sich um die Planung und den Bau einer wasserhydraulischen Walnusspresse sowie entsprechende Räume für die Ölherstellung und Seminare. In den neuen Räumen können beispielsweise Seminare zu den Themen Öl, Walnuss und Bienen stattfinden.

Die Gemeinde Ostrach möchte eine Machbarkeitsstudie sowie eine Gesamtplanung für das Naherholungsgebiet und den Naturraum Baggerseen in Auftrag geben. Ziel ist die Schaffung eines zukunftsfähigen Naherholungsgebiets für alle Altersgruppen. Bei dem fünften Projekt handelt es sich um die Schaffung eines Mehrzweckraums für die Dorfgemeinschaft in der „Alten Schule“ in Steinhausen. Durch das Zusammenlegen von zwei kleinen Räumen wird eine Versammlungsmöglichkeit geschaffen. Der neue Raum kann zukünftig für Proben, Vereinssitzungen, Schulungen und Sportangeboten genutzt werden.

Die Gemeinde Hochdorf plant den Bau einer Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche. Es sollen ein Kleinspielfeld mit Toren, ein Hartplatz mit Basketballkorb, ein Platz zum Skaten sowie Sitzgelegenheiten entstehen.