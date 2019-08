Kreissäge gerät in Brand

Vermutlich aufgrund des technischen Defekts an einer Maschine ist am frühen Freitagmorgen in einer Schreinerei in Horgenzell-Kappel ein Brand ausgebrochen. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge hatte laut Polizei aus dem Betriebsraum Feuerschein wahrgenommen und den Inhaber verständigt, der die Feuerwehr alarmierte. Diese konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Während der Löschmaßnahmen wurde festgestellt, dass es im Bereich der Kreissäge zu einem kleinen Feuer gekommen war, das die Maschine vollständig zerstörte. Ein Übergreifen auf weiteres Mobiliar konnte rechtzeitig verhindert werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Personen wurden nicht verletzt.