Kinderbetreuung in Horgenzell wird teurer

Nach den Sommerferien steigen in Horgenzell die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Krippe und Kindergärten. Das haben die Gemeinderäte am Dienstag beschlossen.

In Horgenzell werden die Kindergartengebühren nach dem Tagesmodell berechnet. Es gibt vier Varianten. Tagesmodell A mit Betreuung von 7.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr kostet pro genutztem Wochentag künftig 27 Euro im Monat, bisher 24,50 Euro. Beim Tagesmodell B mit Betreuung von 7 bis 13 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr steigt der Beitrag von 38 Euro auf 38,50 Euro. Tagesmodell C bietet Betreuung von 7 bis 13.30 Uhr und kostet nach den Sommerferien 27 Euro statt bisher 24,50 Euro pro genutztem Wochentag und Monat. Und für Tagesmodell D mit Betreuung von 7 bis 16.30 Uhr fallen dann 50 Euro an statt bisher 49 Euro.

Eine Ausnahme ist der Kindergarten Kappel: Hier wird die Gebühr nicht nach dem Tagesmodell berechnet. Für tägliche Betreuung von 7.15 bis 13.15 Uhr in der altersgemischten Gruppe beträgt die Monatsgebühr jetzt 124 Euro für Kinder ab drei Jahren. Wenn Kinder ab zwei Jahren und neun Monaten bereits den Kindergarten besuchen, ist die Monatsgebühr 1,5-mal so hoch wie bei den Kindern ab drei Jahren. Das gilt auch für Kinder ab zwei Jahren in der altersgemischten Gruppe in Kappel. Leben mehrere Kinder unter 18 Jahren in einem Haushalt, reduziert sich der Beitrag nach einer Sozialstaffel. Das gilt für Kindergarten- ebenso wie für Krippenkinder.

Für Krippenkinder von elf Monaten bis drei Jahren gibt es drei Tagesmodelle. Modell K1 mit Betreuung von 7 bis 12.30 Uhr kostet pro genutztem Wochentag künftig 44 Euro im Monat, bisher 42 Euro. Bei Tagesmodell K2 mit Betreuung von 7 bis 14 Uhr steigt die Gebühr von 58,50 Euro auf 61,50 Euro zuzüglich Mittagessen. Tagesmodell K3 bietet Betreuung von 7 bis 16.30 Uhr und kostet nach den Sommerferien 105,50 Euro, bisher 100,50 Euro, jeweils zuzüglich Mittagessen.

Die Vertreter der Kirchen und des Gemeindetags empfehlen, dass die Elternbeiträge 20 Prozent der anfallenden Kosten decken sollen, berichtete Hauptamtsleiter Andreas Flach. Aufgrund der „sehr kleingliedrigen Kindergartenlandschaft“ sei das in Horgenzell nicht zu erreichen. Der Kostendeckungsgrad liege seit Jahren zwischen elf und 13 Prozent. Besonders weit unter den Empfehlungen liegen die Horgenzeller Elternbeiträge für die Kinderkrippe. Ob das so bleiben soll, darüber wird der Gemeinderat bald in einer Sondersitzung zum Thema Kindergärten beraten. Dabei wird es auch um Neubauten, Sanierung und die Ferienbetreuung gehen.

In der Gemeinde Horgenzell gibt es die fünf Kindergärten „Kleine Strolche“ in Hasenweiler, „St. Raphael“ in Horgenzell, „St. Michael“ in Kappel, „St. Martin“ in Zogenweiler und den Waldkindergarten in Horgenzell. Dazu kommt die Kinderkrippe „Hummelnest“ in Horgenzell.