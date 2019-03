Kiga-Neubau kostet 2,5 Millionen Euro

Der neue Kindergarten in Hasenweiler rückt näher: In diesem Sommer soll Baubeginn sein. Die Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung den Plänen zugestimmt. Architekt Martin Holzner bereitet jetzt das Baugesuch vor. Der neue Kindergarten in der Ortsmitte hinter dem Dorfplatz, in direkter Nachbarschaft zum alten Kindergarten, wird voraussichtlich rund 2,5 Millionen Euro kosten. Im Sommer 2020 soll er den Betrieb aufnehmen.

Architekt Holzner plant einen Massivbau mit flach geneigtem Dach, der im Norden an den Hang anschließt. Im eigentlichen Kindergartenbereich soll das Gebäude nach vorne zwei großzügige Gruppenräume bekommen. Zwischen ihnen öffnet sich ein Flur ins Außengelände zu einem Spielbereich, der zum Teil überdacht ist. Im hinteren Teil des Gebäudes sind Schlaf- und Wickelraum vorgesehen sowie Sanitärräume, Technik und Personalbüro.

Im südlichen Gebäudeabschnitt hat Holzner einen Essbereich und weitere Sanitärräume eingeplant sowie einen Mehrfachraum, dessen Wände sich zum Essbereich und zum Flur öffnen lassen. So entsteht dann bei Bedarf ein großer Veranstaltungsraum, der auch außerhalb der Öffnungszeiten des Kindergartens von der Bürgerschaft für Veranstaltungen genutzt werden kann, erklärt der Architekt.

Den Zugang zum neuen Kindergarten will Holzner barrierefrei gestalten: Das Gefälle soll so gering sein, dass Rollstuhlfahrer es gut bewältigen können. Im Eingangsbereich ist ein überdachter Abstellplatz für Kinderwagen vorgesehen. Unter dem flach geneigten Dach könnte bei Bedarf später ein weiterer Gruppenraum eingerichtet werden, sagt der Architekt. Seit der Gemeinderat im September beschlossen hatte, einen neuen Kindergarten zu bauen, hat Holzner seine Entwürfe immer wieder mit Kindergartenpersonal und Bauausschuss abgestimmt, berichtete Bürgermeister Volker Restle.

„Die Gruppenräume sind sehr großzügig“, lobt Hauptamtsleiter Andreas Flach die Pläne des Architekten. „Das Gebäude ist für sämtliche denkbaren Betriebsformen aufgestellt.“ Starten soll der neue Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten. Vielleicht werde später auch einmal Ganztagsbetrieb angeboten, sagt Flach. Im Mehrzweckraum kann der Hauptamtsleiter sich auch zusätzlich eine Krabbelgruppe vorstellen. „Alles in allem ein sehr gelungenes Konzept.“

Gemeinderat Philipp Amann sorgt sich, dass Kinder auf das Dach gelangen könnten – immerhin werde das Gebäude weit in den Hang hinein gebaut. Diese Gefahr sieht Architekt Holzner jedoch nicht: Die geplante Stützmauer hindere auch Erwachsene daran, aufs Dach zu klettern. Aus Amanns Sicht wirkt das geplante Kindergartengebäude von hinten „recht wuchtig, wie eine Produktionshalle – und nicht wie ein Kindergarten“. Er schlägt vor, die Gebäudefläche mit einem weiteren Fenster im oberen Bereich aufzulockern. „Diese Anregung greifen wir gern auf“, verspricht Architekt Holzner.

Anders als ursprünglich besprochen können die großen Eschen im Außenbereich des Kindergartens offenbar nicht stehen bleiben. Sie seien innen faul, berichtet Ortsbaumeister Ralf Erath. Da sei es besser, das Gelände komplett neu zu gestalten. Für die Außenanlagen gibt es noch keine genaue Planung. Holzner schätzt die Baukosten dafür auf etwa 375 000 Euro. Genauer berechnet hat er die Baukosten für das Gebäude: Er geht von rund 1,5 Millionen Euro aus. Dazu kommen nach seinen Angaben noch Baunebenkosten wie Honorare und Gutachten in Höhe von 580 000 Euro. Alle Gemeinderäte haben Holzners Plänen zugestimmt.