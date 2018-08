Kappeler Kindergarten wird in den Ferien umgebaut

Im Kindergarten im Kappeler Pfarrstadel werden seit dem laufenden Jahr auch Kinder unter drei Jahren in altersgemischten Gruppen betreut. Inzwischen hat sich gezeigt, dass dafür Änderungen am Gebäude nötig sind. Das hat Hauptamtsleiter Andreas Flach am Mittwoch im Gemeinderat berichtet. Die Räte haben den geplanten Umbauten zugestimmt.

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg hatte vor allem kritisiert, dass Kinder aus den Gruppenräumen im Obergeschoss des Pfarrstadels auf dem Weg zur Toilette durchs Freie müssen. Eine neue Zwischendecke soll nun einen größeren Gruppenraum in Obergeschoss schaffen, von dem aus die Kinder die Sanitärräume erreichen können, ohne das Gebäude zu verlassen. Weiterer Vorteil: Nach dem Umbau können anstelle von bisher 46 Kindern dann 50 Kinder betreut werden.

Hauptamtsleiter Andreas Flach rechnet mit Kosten von 61 000 Euro für diese Baumaßnahme. Ortsbaumeister Ralf Erath kündigt an, dass die Bauarbeiten am 13. August beginnen. Eine zusätzliche Anforderung an den Kappeler Kindergarten stellt das Gesundheitsamt: Die Sanitäranlagen brauchen mehr Kindertoiletten und Kinderwaschbecken. Diese Erweiterung ist für das kommende Jahr geplant, sagt Hauptamtsleiter Flach.