Glimpflich abgelaufen ist ein Einsatz der Feuerwehr am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Kornstraße. Der Kamin eines Wohnhauses war laut Polizeibericht in Brand geraten und hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Die Wehrleute löschten den Brand schnell und veranlassten die Durchlüftung des Gebäudes. Sachschaden entstand nicht.