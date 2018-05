Josef Wielath feiert seinen 90. Geburtstag

„Ein Wielath will kein Aufsehen und auch keinen Artikel in der Zeitung“, antwortet Josef Wielath aus Baumgarten bei Gossetsweiler und lehnt die Bitte des Berichterstatters um ein Gespräch freundlich, aber bestimmt ab. Es braucht Überzeugungsarbeit, bis er damit einverstanden ist, dass die Heimatzeitung mit Text und Bild über seinen 90. Geburtstag und sein langes, arbeitsreiches Leben berichtet.

Dass der Jubilar seit Jahrzehnten weit über die Grenzen von Baumgarten, Gossetsweiler und Horgenzell hinaus in Stadt und Land bekannt ist, liegt vor allem daran, dass Josef Wielath in unterschiedlichen Berufen tätig gewesen ist. Zutreffender ist es, von „Berufungen“ zu sprechen. Ohne Pathos, aber mit Dankbarkeit stellt Josef Wielath fest, dass er mit 90 Jahren „immer noch Betreiber der Gastwirtschaft Lamm in Baumgarten-Horgenzell ist“. Und deshalb bewirtet er täglich ab 16 Uhr, sonntags sogar ab neun Uhr, seine Gäste aus Stadt und Land.

Die Gastwirtschaft Lamm liegt etwas außerhalb und genießt mit ihrer seit Jahrzehnten unveränderten, liebevoll und gemütlich eingerichteten Gaststube, dem Nebenzimmer und ihrer Gartenwirtschaft weithin einen legendären Ruf. Allerdings geht man nicht ins Lamm, sondern zum „Annele“ nach Baumgarten. Denn Anna Sauter, ledige „Haustochter“ des Land-und Gastwirtes Karl Anselm Sauter und seiner Frau Anna, hatte das Lamm 1958 von ihren Eltern übernommen und die Gastwirtschaft bis zu ihrem Tod geführt. Dabei war sie ab 1969 von Josef Wielath unterstützt worden, der das Lamm seit 1996, unterstützt von Mitarbeiterinnen in Küche und Service, weiterführt.

Josef Wielath hatte zunächst nicht im Sinn gehabt, sich als Gastwirt zu betätigen. In Winterbach-Horgenzell hatten seine Eltern einst ein Kolonialwarengeschäft betrieben. Den Vater, 1929 an einer Blinddarmentzündung verstorben, kennt Wielath nur von Fotos. Die Mutter führte das Geschäft alleine weiter, zog sechs Kinder auf und schickte ihren Sohn Josef ab 1943 in eine kaufmännische Lehre zu Glas Blessing, damals in der Grüner-Turm-Straße in Ravensburg. „ Du kannst zu Hause schlafen und essen“, sagte sie damals zu ihrem Sohn, wünschte aber auch „ das Sparbuch zu sehen“.

Die Ausbildung wurde jäh unterbrochen, als der erst 16-jährige Josef Wielath noch im Januar 1945 zur Wehrmacht nach München eingezogen wurde. Zum Glück geriet er bald danach in amerikanische Gefangenschaft, kam in ein Lager in der Nähe Münchens und konnte nach seiner Entlassung im Juni 1945 seine Ausbildung bei Glas Blessing in Ravensburg fortsetzen. Elf Jahre lang arbeitete dort als Kaufmann, ehe er sich bei der Spar- und Darlehenskasse Wolketsweiler bewarb. Dort war er als Geschäftsführer respektive Vorstand 35 Jahre lang bis 1989 verantwortlich tätig. „Ich war Chef und Arbeiter zugleich“, beschreibt Josef Wielath seinen damaligen Status.

Die Fusion mit den Raiffeisenbanken Kappel, Schmalegg und Zogenweiler sowie der Neubau der Raiffeisenbank in Horgenzell gehörten zu den besonderen Herausforderungen und Höhepunkten im Berufsleben des Vorstandes Josef Wielath. Versteht sich, dass er anlässlich seiner Verabschiedung nach 35 Berufsjahren auf jegliche Feier zugunsten einer Spende an die Kindergärten in Horgenzell, Kappel und Zogenweiler verzichtete.

Selbstverständlich engagierte sich Josef Wielath auch in verschiedenen Vereinen seiner Heimat. Klarinette spielte er 20 Jahre lang von 1948 bis 1968 bei der Musikkapelle Horgenzell. Es sind zwölf Vereine und soziale Einrichtungen, denen er noch heute angehört. Mit Wielath kann man am Stammtisch über die Vergangenheit und die Schnelllebigkeit der Zeit sinnieren und auch über aktuelle Themen kontrovers diskutieren.

Der demnächst 90 Jahre alt werdende Jubilar hört seinen Gästen so gerne zu wie er sie bewirtet, und er kann, wenn es der Betrieb in der Gaststube zulässt, auch wunderbare Geschichten aus dem Lamm in Baumgarten erzählen. Kein Wunder, dass sich beim „ Annele“ respektive Josef Wielath viele Stammgäste seit langem zu Hause fühlen und neu Hinzugekommene sich sofort integrieren bei Kesselfleisch und Sauerkraut, Leberkäs mit Spiegelei oder auch Pfannenkuchen mit Gsälz.