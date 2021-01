Jetzt können auch Rohlstuhlfahrer schaukeln

Markus Riedter, Bewohnerbeirat der Haslachmühle, hat eine Rollstuhlschaukel auf dem Gelände der Haslachmühle eingeweiht. Es handelt sich um eine Schaukel, in die man mit dem Rollstuhl hineinfahren kann, ohne dass die Person umgelagert werden muss, teilen die Zieglerschen mit. Der Rollstuhl wird gesichert und in Schwingung versetzt. Durch die Schaukel könnten sich Rollstuhlfahrer aktiv bewegen und ein Freiheitsgefühl erleben, sagt Detlef Leopold, Leiter des Förder- und Betreuungsbereichs in der Haslachmühle. Möglich wurde die Anschaffung durch Beatrice Ofenhäusle, die seit mehr als 40 Jahren Menschen mit Mehrfachbehinderung in den Zieglerschen betreut und ein Spendenprojekt ins Leben rief. Mehr als 30 000 Euro kamen durch private Spender und die Johannes-Ziegler-Stiftung zusammen.