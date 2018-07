Im Maisfeld festgenommen

Ein Betrunkener ist am Sonntagnacht vor einer Polizeistreife geflüchtet. Kurze Zeit später wurde er in einem Maisfeld festgenommen. Den Beamten fiel der Mann auf der Kornstraße auf, da das Rücklicht des Kraftrads nicht funktionierte und er viel zu schnell in Richtung Wolketsweiler fuhr. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Mann, als er die Polizeibeamten sah. Die Beamten verfolgten ihn zu Fuss und konnten ihn wenig später in einem Maisfeld festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass er ohne gültigen Führerschein, dafür aber mit falschem Kennzeichen unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille, die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.