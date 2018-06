Horgenzells Ortsmitte bekommt Parkplatz

In der Horgenzeller Ortsmitte beim Kreisverkehr soll demnächst ein neuer Parkplatz entstehen. 27000 Euro will die Gemeinde dafür ausgeben.

Dass es einen Parkplatz geben soll, hat der Gemeinderat bereits vor einem halben Jahr beschlossen. Die 41 Stellplätze, die Planer Eginhard Wimmer ursprünglich vorgeschlagen hatte, waren den Räten jedoch zu viel und zu teuer. Jetzt haben sie eine abgespeckte Version für rund 27000 Euro in Auftrag gegeben.

Geplant ist ein provisorischer Kies-Parkplatz auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Winkel von Alter Poststraße, Kornstraße und Blumenwiese. Was langfristig mit der Fläche geschehen soll, müsse erst noch diskutiert werden. Denn eigentlich sei die Fläche in der Ortsmitte für einen Parkplatz zu schade, da waren sich Verwaltung und Räte einig. Ortsbaumeister Ralf Erath hatte von vornherein vorgeschlagen, nur den Humus abzuschieben und die Stellplätze mit Kies bedecken zu lassen. So werde der spätere Rückbau keine großen Kosten verursachen.

Straßenplaner Wimmer hatte im Gemeinderat ursprünglich einen Plan für einen deutlich größeren Parkplatz vorgestellt: Zwei Reihen mit 14 Plätzen und eine Reihe mit 13 Plätzen sollte er haben. Diese Maximal-Version hätte die Gemeinde 37000 Euro gekostet. Der Gemeinderat hatte jedoch entschieden, dass eine Parkzeile mit 14 Plätzen im Südteil des Grundstücks vorerst ausreicht. Im laufenden Haushalt sind dafür bereits 25000 Euro eingeplant. (elo)