Horgenzellerinnen verlieren knapp

Die Horgenzeller Volleyballerinnen haben am Samstagabend nicht an den Sieg gegen Baustetten anknüpfen können. Der SVH verlor sein Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 unglücklich mit 1:3 (18:25, 25:21, 30:32, 23:25). Horgenzell bleibt mit nur zwei Punkten Zehnter und damit Vorletzter.

Der erste Satz begann zunächst ausgeglichen, mit viel Nervosität und Fehlern auf beiden Seiten. Mitte des Satzes spielte sich der SSV Ulm mit einer Aufgabenserie einen entscheidenden Vorsprung von fünf Punkten heraus, den die SVH-Spielerinnen nicht mehr wettmachen konnten. Weder Auszeiten noch Wechsel verhinderten den 18:25-Satzverlust.

Auch im zweiten Satz startete der SSV Ulm 1846 erfolgreich mit einer Aufgabenserie, beim Stand von 7:10 stabilisierten sich aber die Spielerinnen des SV Horgenzell in der Annahme und holten Punkt für Punkt zum 15:15 auf. Nun lief das Spiel auf Horgenzeller Seite, vor allem die Angriffspunkte von Mitteangreiferin Yvonne Jehle und Diagonalangreiferin Leonie Knauf sicherten den 25:21-Satzgewinn.

Ulm antwortete zu Beginn des dritten Satzes erneut mit starken Aufgaben, die zum schnellen 4:0-Vorsprung führten. Anders als im ersten Satz stabilisierten sich die SVH-Volleyballerinnen aber wieder und holten bis zum 9:9 auf. Nun war es das erwartet spannende Spiel mit langen Ballwechseln, guten Angriffs- und Abwehraktion auf beiden Seiten. Keine Mannschaft konnte sich mit mehr als einem Punkt absetzen. Am Ende des Durchgangs hatte Horgenzell fünf Satzbälle, die allerdings nicht verwertet wurden. So musste der SVH den Satz trotz einer starker Leistung doch noch mit 30:32 abgeben.

Mit viel Engagement und voller Konzentration startete Horgenzell in den vierten Satz und holten schnell eine 7:1-Führung heraus. Bis auf 19:11 bauten die Oberschwaben diese Führung aus – sowohl die Horgenzeller Mannschaft als auch die meisten Zuschauer in der Halle dachten an einen deutlich Satzgewinn und die Entscheidung im Tiebreak. Ulm holte aber Punkt für Punkt auf und die aufkommende Verunsicherung auf SVH-Seite war deutlich zu spüren. Weder Auszeiten noch Wechsel brachten die Sicherheit zurück. Beim Stand von 23:23 hatte Ulm ausgeglichen und machte dann auch noch die letzten beiden Punkte zum 25:23-Satzgewinne. Damit hatte Ulm mit 3:1 gewonnen und Horgenzell blieb ohne Punkte. Bis zum nächsten Spiel der Horgenzellerinnen in zwei Wochen in Biberach gilt es für die Trainer, weiter an der Annahme zu arbeiten und mentale Aufbauarbeit zu leisten.