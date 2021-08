Horgenzeller sorgen sich um ihre Gemeinde

Die Horgenzeller Bürger wollen offenbar in der Kommunalpolitik mitmischen. In den Sitzungen des Horgenzeller Gemeinderats gibt es regelmäßig eine Bürgerfragestunde. Bisher wird sie nicht oft genutzt, selten hat sich ein Bürger zu Wort gemeldet. In der jüngsten Ratssitzung sah das anders aus: Gleich vier Bürger haben Fragen, Anregungen und Vorschläge vorgebracht. Gedanken gemacht haben sie sich über den Bebauungsplan für die Haslachmühle, die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde, den Umwelt und Klimaschutz, den sozialen Wohnungsbau und den Neubau des Kindergartens Hasenweiler.

In der Gemeinde Horgenzell würden derzeit rund 20 Hektar Baugebiete neu erschlossen, das entspreche rund 1000 neuen Einwohnern, sagt der Sprecher einer Gruppe von Anwohnern der Haslachmühle. Dieses Bevölkerungswachstum sei nicht die moderate Steigerung, die die Gemeinde sich einmal vorgenommen habe. Tatsächlich wird im Gemeindeentwicklungsplan die Zunahme der Einwohner um 500 bis 670 Personen für den Zeitraum bis zum Jahr 2030 angestrebt.

Vor allem die Haslachmühle war Thema

Sorgen mache den Anwohnern vor allem der künftige Bebauungsplan für die Haslachmühle, sagte ihr Sprecher. Sie sehen „eine Riesenbelastung“ auf sich zukommen. Vor allem wegen der Infrastruktur: Die Kreisstraße 7972 könne den künftigen Autoverkehr nicht aufnehmen. Die Anwohner verstehen auch nicht, warum zum Bebauungsplan Haslachmühle auch ein Mischgebiet gehört, in dem Handwerk und Einzelhandel möglich sind. Benötigt werde doch vor allem Wohnraum. Außerdem werde der wertvolle ökologische Korridor entlang der Rotach beeinträchtigt.

Bürgermeister Volker Restle sieht die Sache genau umgekehrt: Die Gemeinde brauche neue Einwohner, um Schulen und Kindergärten auszulasten. Horgenzell sei bereits in den vergangenen 30 Jahren stark gewachsen. „Und man hat es immer geschafft, mit der Infrastruktur nachzuziehen“, sagt Restle.

Fehlender ökologischer Ausgleich besorgt

Auf die Schwierigkeiten, die Menschen mit geringem Einkommen bei der Wohnungssuche haben, hat eine Bürgerin die Gemeinderäte hingewiesen. Ob über soziale Wohnbauformen nachgedacht werde? Und ob die Gemeinde auch einmal neue Wege gehen und zum Beispiel Baugrundstücke kostengünstig an Genossenschaften oder Vereine abgeben könne? Das Problem sei Gemeinderat und Verwaltung bewusst, versichert der Bürgermeister. Es gebe bereits Überlegungen dazu: „Im Herbstwerden Sie mehr erfahren.“

Eine andere Bürgerin bedauert, dass es für die aktuellen Baugebiete keinen ökologischen Ausgleich gibt. Sie schlägt vor, einen Klimamanager einzustellen oder sich an der Biomusterregion Ravensburg zu beteiligen. Bürgermeister Restle weist sie darauf hin, dass die Gemeinde in derselben Sitzung die Hauptsatzung ändern und einen Umweltausschuss einführen werde. Dieser Ausschuss werde sich dann um Fragen wie Klimaschutz, Energie, Nachhaltigkeit Wohnen und Mobilität kümmern.

Bürger fühlt sich übergangen

Als Bürger übergangen fühlt sich ein Nachbar des Kindergartens Zogenweiler. Erst Mitte Juni habe er über das Ratsinfosystem erfahren, dass der geplante Kindergarten-Neubau einen Mehrzweckraum und eine Dachterrasse bekommen soll, beides dicht an der Grenze zu seinem Grundstück. „Das ist keine Bürgerinformation, das ist Verschleierung“, schimpft der Anwohner. „Niemand hat es für notwendig erachtet, nur eine Silbe mit uns zu sprechen.“ Der Mehrzweckraum könne auch außerhalb der Kindergarten-Öffnungszeiten genutzt werden, heiße es in den Plänen. „Also sieben Tage die Woche“, sagt der Anwohner. Sein Grundstück verliere dadurch stark an Wert.

„Noch nie hat es so viel Bürgerbeteiligung gegeben wie zum Thema Kindergarten“, entgegnet Bürgermeister Restle. „Aber nicht zu jedem Verfahrensschritt.“ Der Mehrzweckraum werde künftig zum Beispiel vom Jugendchor genutzt. „Was sich sonst noch vielleicht entwickelt, kann man im Moment noch nicht absehen.“ Dem verärgerten Anwohner gibt Restle mit auf den Weg: „Neben dem Kindergarten zu wohnen ist besser als neben einem Gewerbebetrieb.“ Der Anwohner kündigt an, in der nächsten Bürgerfragestunde wiederzukommen.