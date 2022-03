Horgenzeller Schuldenstand wächst auf 5,8 Millionen Euro

Zu Jahresbeginn hatte die Gemeinde Horgenzell rund zwei Millionen Euro Schulden. Im Laufe des Jahres soll der Schuldenstand auf 5,8 Millionen Euro anwachsen. So sieht es die Haushaltssatzung vor, die die Gemeinderäte kürzlich einstimmig beschlossen haben. Bei 5992 Einwohnern entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von 982 Euro.

Größter Posten bei den Investitionen der Gemeinde ist der Ausbau der Breitbandversorgung mit rund drei Millionen Euro. Für die Erschließung von Wohnlagen, die bisher keinen schnellen Internetzugang haben, hat Horgenzell 2,4 Millionen Euro eingeplant. Für jeweils 50 000 Euro sollen im Gewerbegebiet Rötenbach, in Ringgenweiler-Hochstein II, in Hasenweiler-Wernetsbreite, in Horgenzell-Obstgarten und -Häldele sowie in Hasenweiler-Sießen Glasfaserkabel bis an die Gebäude gelegt werden. Der Großteil der Breitband-Investitionen wird über Fördersummen von Bund und Land finanziert, berichtet Kämmerer Kim Curtis Thienst.

Rund 2,5 Millionen Euro will die Gemeinde in den Straßenbau stecken. Geplant sind zum Beispiel die Sanierung des Gollenbühlwegs in Hasenweiler, die Verbreiterung der Ortsstraße in Wilhelmskirch, der Ausbau des Stöckleswegs in Sattelbach, die neue Zufahrtsstraße zum Baugebiet Häldele II sowie die Sanierung der Zufahrtsstraße nach Buchmühle und Eggwies. Dazu kommen der Endausbau der bereits bestehenden Baugebiete Ringgenweiler Hochstein II, Hasenweiler Wernetsbreite, Horgenzell Obstgarten, Horgenzell Häldele sowie des Gewerbegebiets Rötenbach.

Für Abwasserbeseitigung und Kläranlage Haslachmühle sind rund 1,5 Millionen Euro einkalkuliert. Eine weitere Million Euro geht an die Feuerwehr – für Restkosten vom neuen Feuerwehrgebäude in Hasenweiler, für den Gemeinde-Anteil am neuen Ausstellungspavillon für eine historische Feuerwehrspritze sowie für Fahrzeuge, Funkgeräte und EDV-Ausstattung.

Restkosten sind auch für das neue Kindergartengebäude in Hasenweiler noch zu bezahlen. Dazu kommt der geplante Neubau in Zogenweiler – für ihn wird der Großteil der Kosten jedoch erst 2023 anfallen. 375 000 Euro hat die Gemeinde eingeplant, um das Gasthaus Traube in Hasenweiler zu kaufen.

Im Vergleich zu den Vorjahren sei die Investitionssumme „enorm gestiegen“, sagt Kämmerer Thienst. Im laufenden Jahr rechnet er zwar mit „außerordentlichen Erträgen“ aus dem Verkauf von Bauplätzen. Trotzdem wachse die Verschuldung der Gemeinde. In Zukunft müssten freiwillige Leistungen der Gemeinde abgebaut sowie Steuern und Gebühren erhöht werden.