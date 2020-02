Horgenzeller Grüne wählen ein Führungsduo

Die Grünen haben einen eigenen Ortsverband in Horgenzell gegründet. Damit festigen sie nach Angaben des Kreisverbands ein dreivierteljahr nach der Kommunalwahl, bei der sie aus dem Stand drei Sitze im 19-köpfigen Gemeinderat holten, ihre Verankerung an der Basis. Wie bei den Grünen üblich, stehen mit Katja Falkenburger und Timo Schneeweis auch an der Spitze des Horgenzeller Ortsverbands eine Frau und ein Mann.

Wie ihre Ortsvorsitzenden seien auch die Beisitzer Lisa Schlenker, Cornelie Cleß-Langer, Claudio Spener und Uli Pietrek einstimmig gewählt worden. Sieben Parteimitglieder müssten es laut grüner Satzung sein, um einen Ortsverband zu gründen. Zu diesen sieben hätten sich am Anfang des Abends spontan sechs weitere gesellt, die einen Mitgliedsantrag ausfüllten.

Gründungsversammlung stößt auf großes Interesse

Die öffentliche Gründungsversammlung in Horgenzell stieß laut Pressemitteilung auf großes Interesse. Knapp 50 Personen hätten den Seminarraum gefüllt, den Uli Pietrek zur Verfügung gestellt hatte. Mehrere grüne Kreisräte, die wenige Minuten zuvor die Sitzung des Kreistags im benachbarten Wilhelmsdorf beendet hatten, wollten wie Wahlkreisabgeordneter und Sozialminister Manne Lucha Zeugen der Gründung sein. Lucha habe sich überzeugt gezeigt, dass das Horgenzeller Beispiel in weiteren ländlichen Gemeinden in Oberschwaben schnell Schule machen werde.

Uli Pietrek, der auch im Gemeinderat sitzt, betonte laut Mitteilung, dass künftig die grüne Gemeinderatsfraktion und der grüne Ortsverband eng zusammenarbeiten wollen. Schon jetzt würden die Horgenzeller Grünen mit ihrem „Grünen Tisch“ ein Format anbieten, das von Anfang an gut angenommen worden sei.

Unterstützung durch Mitglieder des Kreisverbands

Unterstützung hätten die Horgenzeller Grünen sowohl bei der Aufstellung ihrer Liste für den Gemeinderat als auch bei der Gründung ihres Ortsverbands durch erfahrene Mitglieder des Kreisverbands erhalten. Die Kreisräte Roswitha Pohnert aus Schmalegg und Bruno Sing aus Aulendorf sowie das Kreisvorstandsmitglied Peter Andresen aus der benachbarten Gemeinde Wilhelmsdorf hätten mit Rat und Tat zur Seite gestanden, wie die Kreisvorsitzenden Carmen Kremer und Christof Schrade mehrfach betont hätten.