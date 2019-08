Horgenzeller Gemeinderat kommt zur ersten Sitzung zusammen

Zur Hälfte wieder gewählt, zur Hälfte neu dabei: Kürzlich ist der Horgenzeller Gemeinderat zum ersten Mal in neuer Besetzung zusammengekommen. Das Gremium hat 18 Sitze, einen weniger als im Vorjahr. Ein Drittel der Ratsmitglieder sind Frauen. Zu den beiden Listen der Freien Bürger und Freien Wähler sind jetzt als neue Partei im Rat Bündnis 90/Die Grünen dazu gekommen.

Zu den erfahrenen Räten zählen Josef Bentele aus Buggenhausen, Sylvia Dorner aus Ringgenweiler, Sylvia Eberle aus Wälde, Roland Hund aus Kappel, Jürgen Kaiser aus Wolketsweiler, Simone Kienle aus Horgenzell, Wilhelm Längle aus Wilhelmskirch, Ulrich Mayr aus Happenweiler und Doris Metzger aus Rußmaier. Neu dabei sind Thomas Giesinger aus Wälde, Rupert Ibele aus Horgenzell, Thomas Ibele aus Pfärrenbach, Walter Jehle aus Wolketsweiler, Rafael Meschenmoser aus Danketsweiler, Matthias Natterer aus Ringgenweiler, Ulrich Pietrek aus Horgenzell, Regina Trautmann aus Ringgenweiler und Stefanie Wielath aus Ringgenweiler.

Die erste Sitzung des neuen Gremiums hat mit Wahlen begonnen. Stellvertretende Bürgermeisterin für die gesamte Gemeinde ist jetzt Sylvia Dorner. Sie ist zugleich stellvertretende Bürgermeisterin für Ringgenweiler. Für Wolketsweiler ist Wilhelm Längle zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt worden, für Hasenweiler Josef Bentele. Für Kappel übernimmt die entsprechenden Aufgaben Ortsvorsteher Uli Mayr.

Diskussion gab es in der Sitzung über die Besetzung des wichtigen Verwaltungs- und Bauausschusses. Nach Angaben von Bürgermeister Volker Restle handelt es sich um einen beschließenden Ausschuss, der zum Beispiel bestimmt, welche Punkte auf die Investitionsliste im Haushaltsplan kommen. Außerdem sei im Gespräch, die Beratung über Baugesuche ganz dem Bauausschuss zu überlassen.

In den Vorjahren ist die Besetzung der Ausschüsse offenbar immer schon vor der ersten Sitzung hinter den Kulissen ausgehandelt worden. Das hat in punkto Bauausschuss in diesem Jahr wohl nicht geklappt: Als Vertreter des Teilorts Zogenweiler standen zwei Kandidaten zur Wahl. Deshalb kam es im Gemeinderat zur geheimen Abstimmung. Dabei hat sich Regina Trautmann mit zwölf Stimmen gegen Matthias Natterer durchgesetzt, der nur sieben Stimmen bekam. Weiter sitzen im Bauausschuss Jürgen Kaiser für den Teilort Wolketsweiler, Thomas Ibele für den Teilort Hasenweiler und Roland Hund für den Teilort Kappel sowie Bürgermeister Volker Restle und seine Stellvertreterin Sylvia Dorner.

Nach der ungewohnten Wahl des Bauausschusses sind nun in allen Ausschüssen auch Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen mit dabei. Gemeinderat Ulrich Mayr hat eine weitere Neuerung vorgeschlagen: Zur Stärkung der Teilorte sollten beim Neujahrsempfang der Gemeinde die Bürgermeister-Stellvertreter reihum im Wechsel die Rede halten. Der Bürgermeister hat versprochen, diese Anregung in einer der nächsten Sitzungen mal auf die Tagesordnung zu nehmen.