Horgenzeller Baugebiete sind bald erschlossen

Mit den Horgenzeller Baugebieten Hasenweiler-Moosgatter und Zogenweiler-Kreuzbreite geht es voran: Die Erschließungsarbeiten sollen je nach Witterung bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 20. April, fertig sein.

Die Kreisstraße 7972 zwischen Hasenweiler und Danketsweiler muss dafür noch einmal ein paar Tage gesperrt werden, kündigt Bürgermeister Volker Restle an. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung bereits die Straßenbeleuchtung für die beiden Baugebiete in Auftrag gegeben. Der Bürgermeister rechnet damit, dass die neuen Straßenlampen spätestens zum nächsten Winteranfang in Betrieb sind.