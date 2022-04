Horgenzell will sozialen und bezahlbaren Wohnraum fördern

In der Gemeinde Horgenzell sollen Mehrfamilienhäuser künftig auch sozialen und bezahlbaren Wohnraum bieten. Das ist ein zentraler Punkt des „Strategiepapiers Wohnen“, das der Gemeinderat beschlossen hat.

Das künftige Wachstum der Gemeinde Horgenzell soll sich am Trend der vergangenen zehn Jahre orientieren, heißt es im Strategiepapier. Bis zum Jahr 2035 soll demnach die Bevölkerung um 850 Personen zunehmen. Zu Jahresbeginn hatte Horgenzell 5992 Einwohner.

Um das gewünschte Wachstum zu erreichen, müssen nach Berechnungen der Stadtplaner jährlich 27 Wohneinheiten geschaffen werden. Sie sollen zum einen innerhalb der Ortschaften in leerstehenden Häusern und Baulücken entstehen. Zum anderen sollen die aktuellen Baugebiete und „sonstigen Wohnbaupotentiale“ abschnittsweise weiterentwickelt werden.

Das sind die Zielgruppen

Der Horgenzeller Wohnungsmarkt soll möglichst viele Alters- und Zielgruppen versorgen, heißt es im Strategiepapier weiter. Schwerpunkt sollen junge Familien, ältere Menschen und Singles sein. In den Baugebieten will die Gemeinde flexible Modelle ansiedeln: Sie sollen den Übergang vom unabhängigen zum betreuten Wohnen bis zur Pflege unterstützen. Erwünscht sind laut Strategiepapier auch kooperative Ansätze im Wohnungsbau wie genossenschaftliches Wohnen oder Projekte von Baugemeinschaften.

Es gibt eine Quote für günstige Wohnungen

Wenn die Gemeinde Grundstücke für Mehrfamilienhäuser verkauft und die Wohnfläche voraussichtlich mehr als 300 Quadratmeter beträgt, gilt künftig eine Quote: Für 20 Prozent der entstehenden Wohnfläche besteht eine Sozialbau-Verpflichtung. Zum einen muss „sozialer Wohnraum“ geboten werden nach den Bedingungen des Landeswohnbauförderprogramms, also mit 33 Prozent Abschlag gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete. Zum anderen muss „bezahlbarer Wohnraum“ zur Verfügung gestellt werden mit 15 Prozent Abschlag.

Grundstücke für Mehrfamilienhäuser gibt es im Baugebiet Moosgatter in Hasenweiler sowie in den künftigen Baugebieten Häldele II in Horgenzell und Inklusionsdorf an der Haslachmühle. In den Baugebieten Bergäcker IV in Kappel und Kreuzbreite in Zogenweiler sind keine Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Ebenfalls nicht im künftigen Baugebiet Kirchesch II in Wilhelmskirch.