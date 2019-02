Horgenzell verliert klar gegen Biberach

Die Horgenzeller Volleyballerinnen haben in der Oberliga gegen die TG Biberach keine Chance gehabt. Der Tabellenneunte verlor zu Hause gegen den Tabellenzweiten mit 0:3 (19:25, 24:26, 21:25). Da der Tabellenzehnte VC Baustetten ebenfalls mit 0:3 verlor, bleibt es bei den fünf Punkten Vorsprung für den SV Horgenzell.

Zu Beginn machten die Horgenzellerinnen viele leichte Annahmefehler – völlig anders als eine Woche zuvor beim 3:1-Sieg gegen den MTV Stuttgart IV. Der daraus resultierende schwierige Angriffsaufbau veranlasste SVH-Trainer Jürgen Schulz bereits beim 2:8 die erste Auszeit zu nehmen. Er forderte seine Spielerinnen auf, sich in die Partie hineinzukämpfen. Auch in den nächsten Ballwechseln gelang es den Horgenzellerinnen jedoch nicht, ihr eigenes Spiel aufzubauen und am großen gegnerischen Block vorbeizuschlagen. Erst beim 12:21 zeigte der SVH starke Aufschläge, holte auf und setzte sich mehr in Szene. Der 19:25-Satzverlust konnte aber trotzdem nicht mehr verhindert werden.

Mit starken Aufgaben begann Horgenzells Außenangreiferin Anja Klimsa den zweiten Satz. Durch gute Abwehrarbeit arbeitete sich der SVH einen kleinen Vorsprung heraus. Jetzt spielten die Horgenzellerinnen auf Augenhöhe gegen den Tabellenzweiten und dominierten sogar zeitweise das Spiel. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Horgenzell am Ende des Satzes wegen ein paar unkonzentrierten Aktionen aber doch noch zum 24:26 abgab.

Vor dem dritten Satz motivierte Schulz seine Spielerinnen nochmals und wollte, dass sie mit mehr Überlegung und Cleverness spielen. Bis Mitte des Satzes hielt die Horgenzeller Führung, aber dann zogen die Biberacherinnen immer öfter aus einer sicheren Abwehr heraus clever ihr Angriffsspiel auf und versenkten die Bälle in der SVH-Hälfte. Zwar gingen die Horgenzellerinnen nach der letzten Auszeit beim Stand von 15:17 nochmals mit 19:18 in Führung, aber es reichte nicht. Hart umkämpft auf beiden Seiten ging der letzte Satz mit 25:21 an Biberach und besiegelte die 0:3 Heimniederlage für den SV Horgenzell. Spannend geht es für den SVH weiter – am Sonntag um 16 Uhr ist das Derby bei der TG Bad Waldsee.